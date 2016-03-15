Корбан назвав гібридними українське правосуддя та правоохоронну систему

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Корбан після оголошення рішення Апеляційного суду Києва, який залишив без змін рішення Дніпровського районного суду про тримання його під вартою до 15 квітня.

"За дві тисячі років нічого не змінилося. Мене обплювали, зганьбили і віддали до суду. І це тільки тому, що три пороки: жадібність, дурість і зрада донині живуть в людях і вбивають суспільство, живуть у політичних елітах - вони заражені цими пороками", - сказав Корбан.

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При цьому він заявив, що сьогодні в Україні "розвелося дуже багато лжепророків і словоблудів, різних політичних іноземних туристів".

"Мені дуже шкода, що так відбувається...", - додав Корбан.

Разом з тим він заявив, що в Україні існує гібридне правосуддя і гібридна правоохоронна система.

Корбан також подякував всім людям, які його підтримують і які не зрадили його.

"Я хочу сказати тим, хто мене підтримує, що Бог досі, мій давній Бог, він усім віддасть по заслугах і винагородить тих, хто мене не зрадив. І навпаки - тих, хто обплював мене, тих, хто висміяв мене, і тих, хто віддав мене до суду, - їхні імена будуть стерті, і вони будуть прокляті у віках", - заявив Корбан.

Довідка УНІАН.Корбана було затримано 31 жовтня 2015 року в Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про його домашній арешт на два місяці - до 31 грудня 2015 року.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він повинен перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. Адвокати подали апеляцію на це рішення.

Сьогодні, 15 березня, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Дніпровського райсуду про обрання Корбану запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 квітня.