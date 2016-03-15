Апеляційний суд залишив без змін рішення про обрання Корбану запобіжного заходу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення зачитав суддя Віктор Глиняний.

"Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду у місті Києві від 17 лютого 2016 року... про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному Корбану Геннадію Олеговичу та продовжено строк тримання Корбана... під вартою до 15 квітня 2016 року залишити без змін", - процитував Глиняний резолютивну частину рішення суду.

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Таким чином суд залишив без задоволення апеляційні скарги адвокатів Олександра Лисака та Олександра Мірошника.

Повний текст документу буде оголошено 21 березня о 17.00.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.