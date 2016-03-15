Апеляційний суд залишив без змін рішення про обрання Корбану запобіжного заходу
Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Дніпровського районного суду столиці про обрання колишньому голові політради партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» Геннадію Корбану запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення зачитав суддя Віктор Глиняний.
"Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду у місті Києві від 17 лютого 2016 року... про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному Корбану Геннадію Олеговичу та продовжено строк тримання Корбана... під вартою до 15 квітня 2016 року залишити без змін", - процитував Глиняний резолютивну частину рішення суду.
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Таким чином суд залишив без задоволення апеляційні скарги адвокатів Олександра Лисака та Олександра Мірошника.
Повний текст документу буде оголошено 21 березня о 17.00.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.