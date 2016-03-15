У "Народному фронті" наголосили на необхідності повернення в держбюджет грошей Януковича

Про це заявив голова фракції Максим Бурбак під час спілкування з журналістами.

"Майже 40 млрд грн перебувають на рахунках, а ми не можемо їх перерахувати до бюджету. Треба бути відповідальними, а не як фракція "Батьківщина": виходить на мітинг до аграріїв, виступає на трибуні і розказує, що немає субвенцій, дотацій, а за цей законопроект не голосує", - наголосив він.

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"40 млрд - це не копійки, і вони потрібні бюджету. Це підвищення обороноздатності і соціальних стандартів і можливі субвенції аграріям на посівну", - заявив Бурбак.

Він пояснив, що вони заблокували трибуну, доки цей законопроект не буде включений до порядку денного і прийнятий за основу.

"Потім всі юридичні тонкощі можна буде обговорити в комітеті", - резюмував голова фракції "Народний фронт".