ВР тричі провалила питання повернення грошей Януковича, Гройсман закрив ранкове засідання

Як передає кореспондент УНІАН, як відомо за регламентом ранкове засідання триває до 14.00. Але ВР не набирала 226 голосів для включення до порядку денного законопроектів, на яких наполягала фракція “Народний Фронт”, - щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та інших законів України, котрі стосуються невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також щодо особливостей повернення в дохід держави грошових коштів, цінностей до ухвалення вироку суду. Йдеться про законопроекти під реєстраційними номерами 4057 та 3196. Голосування відбувалося тричі, але не вистачало необхідних 226 для включення в порядок денний.

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Депутати із фракції “Народний Фронт” заблокували трибуну парламенту, вимагаюся все таки включити дані законопроекти до порядку денного. В результаті Гройсман зазначив, що змушений закрити ранкове засідання і нагадав, що вечірнє засідання розпочнеться о 16.00.

Як відомо, сьогодні в парламенті уже оголошувала перерву для узгодження позицій щодо даних законопроектів, але домовленості так і не було досягнуто.