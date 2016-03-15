Нуланд закликала українську владу об'єднатися і слідувати ідеалам Майдану

Про це вона сказала під час слухань у комітеті Сенату США на тему: "Українські реформи - два роки після революції на Майдані та російського вторгнення".

Нуланд повідомила, яких кроків міжнародна спільнота очікує від України та української влади.

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"Україна, президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та Верховна Рада повинні разом об'єднатися навколо уряду та програми реформ, яка забезпечуватиме зміни, котрих вимагав Майдан: чистого управління, правосуддя, припинення політики з нульовою сумою (коли у політичній боротьбі потенційний переможець хоче отримати все, а сторона програшу - нічого - УНІАН), припинення закулісних домовленостей та (розбудови) державних інституцій, які служать народу України, а не розоренню або експлуатації цих інституцій", - наголосила Нуланд.

При цьому вона наголосила на необхідності "призначення та затвердження нового генерального прокурора з незаплямованою репутацією, який налаштований на відновлення цілісності Генеральної прокуратури".

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У зв'язку з цим Нуланд заявила, що новий генпрокурор повинен проводити розслідування та притягувати до відповідальності причетних до корупційних злочинів осіб, здійснювати кроки у справах щодо повернення викрадених активів, включаючи притягнення до кримінальної відповідальності тих працівників ГПУ, які пов'язані з «брудними» оборудками.