Нуланд: Україна повинна звільнитися від союзу "брудних" грошей і політики

Про це вона сказала під час слухань у комітеті Сенату США на тему: "Українські реформи - два роки після революції на Майдані та російського вторгнення".

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"Можливість Сполучених Штатів та міжнародної спільноти продовжувати підтримувати Україну залежить від налаштованості її лідерів поставити український народ та країну на перше місце", - наголосила Нуланд.

При цьому помічник секретаря Держепартаменту США заявила, що усі ті, хто називає себе в Україні реформаторами, повинні відновити консенсус у керівній команді та консенсус навколо програми реформ Міжнародного валютного фонду (МВФ) та відповідної програми Європейського Союзу у здійсненні наполегливих заходів щодо очищення від корупції, відновлення правосуддя та лібералізації економіки.

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На переконання Нуланд, "маючи більшу єдність та лідерство, 2016-й рік може стати роком, коли Україна звільниться від нечестивого союзу брудних грошей та брудної політики, яка грабує український народ впродовж довгого періоду".

"Без цього, Україна зісковзне знову назад до корупції, беззаконня та васальної держави", - наголосила Нуланд.