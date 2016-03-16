За "планом Медведчука" Ахметов і Бойко мають очолити окремі райони Донеччини і Луганщини - журналіст

За "планом Медведчука", Ахметов і Бойко мають очолити не Донецьку і Луганську державні обладміністрації, а окремі райони Донецької і Луганської областей з особливим режимом самоврядування – фактично це держава і державі.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив журналіст Сергій Рахманін.

«План Медведчука існує давно і він його оприлюднював - не думаю, що він суттєво змінювався з тих часів… Коли в моїй статті згадувався план Медведчука, йшлося не про план, яка документ, а про його ідею створити адміністрації, які влаштовують і Київ, і Москву, і про конкретних кандидатів», - зазначив Рахманін.

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«Раніше Ахметову пропонували очолити Донецьку обласну державну адміністрацію. Тут йдеться про абсолютно різні речі. Насправді не йдеться про заміну Ахметовим чи Бойком Туки чи Жербрівського. Йдеться, про абсолютно інші речі. Є Україна, яка живе за конкретною Конституцією, за конкретними законами, є частина Донбасу, яка контролюється Україною і там є керівники адміністрацій, відповідно Жебрівський і Тука. А є окремі райони, яким надають окремі повноваження, де збираються проводити вибори - фактично, це буде держава в державі, яка існуватиме за власними законами. Але для того, щоб цьому надати видимість українскості, пропонувалось поставити туди людей, які б влаштовували і Київ, і Москву», - наголосив він.