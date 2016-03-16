У ГПУ заявляють, що в парламенті немає голосів за відставку Шокіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Офіційно вам повідомляю, що за нашою інформацією, голосів для відставки Віктора Шокіна в залі (ВР - УНІАН) немає», - заявив він.

«Але слово все-таки за Верховною Радою України. Ми впевнені, що парламентський комітет однозначно відповідне рішення винесе в зал. За Конституцією, остаточне рішення приймає ВР. Якщо вона задовольнить прохання Віктора Миколайовича, він буде звільнений, якщо ні – то він продовжить працювати на посаді генерального прокурора України», - додав Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент України Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

У Верховній Раді зареєстровано внесений проект постанови про надання згоди на звільнення його з посади генпрокурора (№4122).

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що питання про звільнення Шокіна парламент має розглянути цього пленарного тижня.

Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.

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