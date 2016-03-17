До санкційного "списку Савченко" потрапили 44 росіяни та двоє українців – журналіст

Про це з Брюсселя повідомляє польський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Список Савченко, переданий Україною Євросоюзу, містить імена 44 росіян та 2 українців", - поінформував журналіст.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні у Брюсселі передав Шульцу санкційні пропозиції України проти осіб, які фабрикували справу проти Савченко.

Порошенко закликав президента Європарламенту посилити тиск на Росію для забезпечення негайного звільнення Савченко та інших українців, незаконно утримуваних в російських в’язницях.

Глава держави наголосив на необхідності збереження санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей.