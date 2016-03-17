Порошенко передав президенту Європарламенту санкційний "список Савченко"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Порошенко звернувся до президента Європарламенту із закликом посилити тиск на Росію для забезпечення негайного звільнення Савченко та інших українців, незаконно утримуваних в російських в’язницях.

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Глава держави наголосив на необхідності збереження санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей.

Як зазначається, глава держави також привітав розвиток міжпарламентського співробітництва Україна - ЄС і висловив вдячність Шульцу за проведення днів України в Європейському парламенті. Впродовж зустрічі співрозмовники скоординували позицію щодо лібералізації безвізового режиму для України, а також обговорили позиції щодо виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Він вже передав президенту Європейської ради Дональду Туску та президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру список осіб, причетних до фабрикації справи проти Савченко, щодо яких запропоновано запровадити особисті санкції.