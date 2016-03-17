Порошенко передав президенту Європарламенту санкційний "список Савченко"
Президент Петро Порошенко передав санкційні пропозиції України проти осіб, які фабрикували справу проти української льотчиці Надії Савченко, президенту Європейського парламенту Мартіну Шульцу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Порошенко звернувся до президента Європарламенту із закликом посилити тиск на Росію для забезпечення негайного звільнення Савченко та інших українців, незаконно утримуваних в російських в’язницях.
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Глава держави наголосив на необхідності збереження санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей.
Як зазначається, глава держави також привітав розвиток міжпарламентського співробітництва Україна - ЄС і висловив вдячність Шульцу за проведення днів України в Європейському парламенті. Впродовж зустрічі співрозмовники скоординували позицію щодо лібералізації безвізового режиму для України, а також обговорили позиції щодо виконання Мінських домовленостей.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Він вже передав президенту Європейської ради Дональду Туску та президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру список осіб, причетних до фабрикації справи проти Савченко, щодо яких запропоновано запровадити особисті санкції.