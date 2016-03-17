У Раді назвали дату розгляду питання про звільнення Шокіна
18:22, 17 березня 2016Політика
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У вівторок, 29 березня, Верховна Рада розгляне питання про надання згоди на звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна.
29 березня ВР розгляне питання про надання згоди на звільнення Шокіна / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.
За його словами, він не отримав відповіді від ГПУ та генпрокурора щодо готовності взяти участь у засіданні парламенту.
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"Тому я зараз анонсую, щоб ні в кого не було непорозумінь у цьому, що 29-го числа на ранковому планарному засіданні ми розглянемо питання надання згоди на звільнення генерального прокурора України", - сказав Гройсман.
Він закликав усіх депутатів, а також Шокіна бути присутніми на цьому засіданні.
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