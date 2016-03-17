У Раді назвали дату розгляду питання про звільнення Шокіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

За його словами, він не отримав відповіді від ГПУ та генпрокурора щодо готовності взяти участь у засіданні парламенту.

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"Тому я зараз анонсую, щоб ні в кого не було непорозумінь у цьому, що 29-го числа на ранковому планарному засіданні ми розглянемо питання надання згоди на звільнення генерального прокурора України", - сказав Гройсман.

Він закликав усіх депутатів, а також Шокіна бути присутніми на цьому засіданні.