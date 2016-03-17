Шокіна кличуть до Ради для розгляду питання про його відставку
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман звернувся з листом до генерального прокурора України Віктора Шокіна щодо його виступу у парламенті з приводу відставки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР повідомив на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата України Єгора Соболєва.
Соболєв, звертаючись до Гройсмана зазначив: “Коли спікер парламенту поставить це питання (йдеться про відставку Шокіна з посади генпрокурора — УНІАН) на голосування, і ми позбудемося цю людину, яка не гідна посади генпрокурора?”.
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У відповідь Гройсман сказав: “Я насправді сьогодні зранку отримав висновок комітету. Я направив листа генеральному прокурору прибути у Верховну Раду і виступити. І ми будемо голосувати. Я чекаю відповіді”.
Як повідомлялося, генпрокурор Шокін перебував у відпустці з 15 лютого.
16 лютого президент України Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.
У Верховній Раді зареєстровано внесений проект постанови про надання згоди на звільнення його з посади генпрокурора (№ 4122).
Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.