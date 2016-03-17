Шокіна кличуть до Ради для розгляду питання про його відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР повідомив на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата України Єгора Соболєва.

Соболєв, звертаючись до Гройсмана зазначив: “Коли спікер парламенту поставить це питання (йдеться про відставку Шокіна з посади генпрокурора — УНІАН) на голосування, і ми позбудемося цю людину, яка не гідна посади генпрокурора?”.

Читайте такожУ ГПУ заявляють, що в парламенті немає голосів за відставку Шокіна

У відповідь Гройсман сказав: “Я насправді сьогодні зранку отримав висновок комітету. Я направив листа генеральному прокурору прибути у Верховну Раду і виступити. І ми будемо голосувати. Я чекаю відповіді”.

Як повідомлялося, генпрокурор Шокін перебував у відпустці з 15 лютого.

16 лютого президент України Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

У Верховній Раді зареєстровано внесений проект постанови про надання згоди на звільнення його з посади генпрокурора (№ 4122).

Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.