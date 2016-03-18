Євросоюз стурбований наміром Росії заборонити діяльність Меджлісу

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що ЄС занепокоєний наміром Російської Федерації заборонити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це йдеться у заяві Могеріні з нагоди другої річниці анексії Криму та Севастополя Росією.

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"Європейський Союз знову висловлює своє глибоке занепокоєння нарощуванням військового потенціалу та погіршенням ситуації з правами людини на Кримському півострові, що стосується заборони на свободу висловлювань, свободу мирних зібрань, свободу релігії та вірувань, а також переслідування осіб, які належать до меншин, особливо кримських татар. Подання позову про заборону діяльності Меджлісу – органу самоврядування кримських татар - як екстремістської організації є особливо тривожною подією", - наголосила Могеріні.

У зв'язку з цим верховний представник Євросоюзу наголосила, що ЄС закликає Росію до повного дотримання міжнародних стандартів з прав людини та інших зобов'язань у відповідності до міжнародного права.

"Усі нерозглянуті випадки порушення прав людини, такі як насильницькі зникнення, тортури та вбивства, повинні бути ретельно розслідувані", - заявила Могеріні.