Заборона Меджлісу в Криму може стати початком голокосту кримських татар - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

Кометуючи звернення так званого «прокурора» окупаційної влади Криму Наталії Поклонської до «верховного суду Криму» з приводу визнання Меджлісу терористичною організацією, Чубаров сказав: «Рішення буде прийнято. Меджліс заборонять. Всі, хто причетний до Меджлісу, тисячі людей, будуть піддані реперсіям. Значна частина членів місцевих меджлісів будуть витіснятися із Криму, а центральних - будуть арештовані. А їхня (окупантів - УНІАН) кінцева мета - повне витіснення кримських татар із Криму".

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Чубаров порівняв дії російської окупаційної влади з діями націонал-соціалістів у Німеччині по відношенню до євреїв.

«Історія знала багато прикладів, що найжахливіші катастрофи починалися із, здавалося б, не зовсм страшних речей. Голокост починався з переслідування окремих видатних діячів єврейського народу, потім добиралися до громадських організацій, потім - підприємців. А завершилося все тотальним знищенням євреїв. Путін копіює і Гітлера, і Сталіна, який готував депортацію кримських татарів, ще коли Крим був окупований», - сказав Чубаров.

На його переконання, ситуацію в Криму слід обговорити на засіданні Ради безпеки ООН. «На рівні заяв та декларацій, умовлянь можливості зупинити окупантів вже немає. Потрібно переходити до посилення міжнародних санкцій проти Росії, винесення цього питання на засідання Радбезу ООН, щоб запобігти ще більшому злочину», - наголосив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, "Прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська вручила заступникові голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріману Джелялову копію "позову про заборону діяльності організації".