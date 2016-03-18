Пікети та збір підписів за арешт: проти Медведчука розпочнуть всеукраїнську кампанію
У рамках вимоги розпочати кримінальне переслідування екс-глави Адміністрації президента Кучми Віктора Медведчука організатори мають намір розпочати всеукраїнську кампанію.
Про це заявив депутат від "Народного фронту" Андрій Левус, передає "Українська правда".
За його словами, Медведчук сприяв появі сепаратистських утворень на сході України, а зараз продовжує проводити у регіонах сепаратистські форуми.
"Зараз вони проводять заходи по регіонах сепаратистського спрямування. Будемо робити все, щоб ці заходи не відбувалися. Це перетвориться на широку всеукраїнську кампанію, яка призведе до покарання Медведчука", – впевнений він.
Він нагадав, що наразі відбувається збір підписів депутатів Ради під зверненням до силових органів з відповідною вимогою. Наразі, за його словами, зібрано біля 40 підписів.
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"Це своєрідний перепис депутатів на патріотизм та стійкість. Також ми плануємо таким чином виявити агентуру Медведчука у Верховній Раді", – сказав він.
Також Левус додав, що незабаром розпочнеться збір підписів простих громадян, а також будуть організовуватися пікетування СБУ і заходів Медведчука.
Депутат додав, що, за його даними, Медведчук продовжує спілкуватися з президентом Петром Порошенком щодо ситуації на сході.
"Вважаємо, якщо буде тиск парламенту і суспільства, думаю, що це вплине і на позицію президента, він зрозуміє, що у нас не може бути священних корів. Люди, які роками розвалювали Україну, мають бути в тюрмі", – сказав Левус.