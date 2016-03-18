Пікети та збір підписів за арешт: проти Медведчука розпочнуть всеукраїнську кампанію

Про це заявив депутат від "Народного фронту" Андрій Левус, передає "Українська правда".

За його словами, Медведчук сприяв появі сепаратистських утворень на сході України, а зараз продовжує проводити у регіонах сепаратистські форуми.

"Зараз вони проводять заходи по регіонах сепаратистського спрямування. Будемо робити все, щоб ці заходи не відбувалися. Це перетвориться на широку всеукраїнську кампанію, яка призведе до покарання Медведчука", – впевнений він.

Він нагадав, що наразі відбувається збір підписів депутатів Ради під зверненням до силових органів з відповідною вимогою. Наразі, за його словами, зібрано біля 40 підписів.

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"Це своєрідний перепис депутатів на патріотизм та стійкість. Також ми плануємо таким чином виявити агентуру Медведчука у Верховній Раді", – сказав він.

Також Левус додав, що незабаром розпочнеться збір підписів простих громадян, а також будуть організовуватися пікетування СБУ і заходів Медведчука.

Депутат додав, що, за його даними, Медведчук продовжує спілкуватися з президентом Петром Порошенком щодо ситуації на сході.

"Вважаємо, якщо буде тиск парламенту і суспільства, думаю, що це вплине і на позицію президента, він зрозуміє, що у нас не може бути священних корів. Люди, які роками розвалювали Україну, мають бути в тюрмі", – сказав Левус.