У Раді збирають підписи за арешт Медведчука (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат від "Народного фронту" Андрій Левус.

"Уже більше 30 нардепів підписали зверненння до правоохорнних органів з вимогою покарати Медведчука за державну зраду, сепаратизм та фінансування тероризму", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що крім арешту Медведчука, нардепи вимагатимуть й заборони його "Українського вибору".

Парламентарі вимагють арешту МедведчукаМережа #вільнілюди розпочала кампанію #Медведчук_підарештПерший крок - депута... Опубликовано Андрій Левусом 17 марта 2016 г.

Нагадаємо, раніше ГПУ відкрила кримінальне провадження через заяви нардепа Левуса про причетність кума Путіна Віктора Медведчука до сепаратизму.

Проте згодом прокуратура закрила справу через відсутність події злочину.