Яценюк готовий поступитися прем'єрським кріслом Гройсману за певних умов - ЗМІ

Про це повідомили одразу кілька поінформованих джерел у різних фракціях коаліції, передає "Українська правда".

Однак зараз заяви Яценюка про відставку немає, і він не буде нічого офіційно заявляти до закінчення перемовин.

За даними джерел видання, НФ претендує на збереження МВС, Мін'юсту та отримання крісла спікера Ради для Андрія Парубія. Також прем'єрська команда хоче отримати міністерства освіти та інфраструктури.

Читайте також"Я написи на парканах не коментую": у Яценюка відмовилися пояснювати повідомлення нардепа про відставку прем'єра

Співрозмовники УП зазначають, що довкола Мін'юсту та Мінінфраструктури будуть серйозні суперечки, бо команда Порошенка має на них серйозні амбіції.

Джерела стверджують, що Гройсман уже почав переговори з фракціями "Батьківщини" та Радикальної партії щодо умов, за яких вони могли б підтримати його кандидатуру.

Зокрема, Радикальній партії попередньо готові віддати міністерство АПК та Мінекології.