Найбільш прохідним кандидатом на посаду прем'єра назвали Гройсмана

Найбільш прохідним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України є голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив директор Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

"Наскільки я знаю з посиланням навіть на парламентські джерела, там же оцінки неофіційні проводили, хто прохідний. Найбільш прохідний кандидат - Володимир Гройсман. В цьому його, скажемо так, перевага, його плюс", - зазначив експерт.

За словами Фесенка, до міністра фінансів Наталії Яресько у депутатів є претензії.

"Щодо Наталії Яресько - тут складна ситуація. Вона на період початку лютого не була прохідною кандидатурою. До неї серед депутатів є претензії щодо бюджетного процесу... податкової реформи. Але якщо ця кандидатура буде підтримана, це ключове, і Президентом, і ключовими фракціями оновленої коаліції, тоді за неї проголосують", - зауважив він.

Читайте такожЯресько про можливе призначення на посаду прем'єр-міністра: Я не коментую чутки

Як повідомляв УНІАН, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що чинний міністр фінансів Наталія Яресько попередньо погодилася очолити уряд. Повідомлялося, що опоненти нинішнього прем'єра готові вже цього тижня, орієнтовно 9-10 березня, ініціювати позачергове засідання парламенту, під час якого за планом Яценюк погодиться добровільно піти у відставку.