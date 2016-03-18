У Яценюка прокоментували чутки про його відставку: "вигадки і фантазії"

Про це Ольга Лаппо сказала кореспонденту УНІАН.

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"Вигадки і фантазії. Прем'єр-міністр і "Народний фронт" неодноразово зверталися до президента і "БПП": надайте пропозиції щодо прем'єр-міністра, складу уряду, його програми та стійкої коаліції на їх підтримку або доформатуємо нинішній уряд, приймаємо план дій і працюємо", - сказала вона, посилаючись на заяву Яценюка про необхідність єдності серед політиків.

Нагадаємо, сьогодні в Twitter позафракційний народний депутат Борислав Береза написав: "Маленький інсайд. Сесійний зал очікує оголошення про відставку Яценюка. Заяву написано. В Україні все може помінятися, але... Чекаємо!".

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Яценюк заявив, що для виходу держави з політичної кризи пропонує налагодити більш тісну взаємодію між демократичними силами для підтримки дій Кабінету міністрів або щоб відповідальність за ситуацію взяли президент і фракція "Блоку Петра Порошенка".