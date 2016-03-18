"Я написи на парканах не коментую": у Яценюка відмовилися пояснювати повідомлення нардепа про відставку прем'єра
Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак відмовився коментувати інформацію про те, що нібито прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк написав заяву про відставку, наголосивши, що необхідно орієнтуватися лише на офіційні заяви.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Бурбак сказав у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання журналістів.
"Я написи на парканах не коментую", - наголосив він.
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Водночас Бурбак додав, що "Народний фронт" є відповідальною політичною силою, і всі заяви будуть зроблені публічно.
Раніше сьогодні в Twitter позафракційний народний депутат Борислав Береза написав: "Маленький інсайд. Сесійний зал очікує оголошення про відставку Яценюка. Заяву написано. В Україні все може помінятися, але... Чекаємо!".
Маленький інсайд. Сесійний зал чекає зараз оголошення про відставку Яценюка. Заяву написано. В Україні все може помінятися, але... Чекаємо!— Borislav Bereza (@UkrBereza) March 18, 2016