Генсек НАТО Столтенберг закликав зберегти санкції проти Росії

"Ми бачили, ми бачили введення економічних санкцій з боку США, ЄС, і я думаю, що важливо залишити в силі ці важливі санкції", - сказав Йенс Столтенберг в Брюсселі, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЄС збереже санкції проти РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей - Меркель та Олланд

У березні Євросоюз продовжив на шість місяців санкції відносно Росії у зв'язку із збройним конфліктом на південному сході України, провину за який Захід покладає на Москву.

Міністри закордонних справ Євросоюзу сподіваються і далі залишити в силі санкції проти Росії, термін дії яких закінчується в липні, однак для цього необхідно одноголосне схвалення всіх держав ЄС.

Угорщина та Італія у понеділок вже заявили, що не дозволять продовжити обмежувальні заходи автоматично, передає Рейтер.

Так звані другі Мінські угоди, до виконання яких закликає Росію Захід, були підписані представниками України, Росії і представників так званих "ДНР" і "ЛНР".

Документ фактично являє собою план виконання мирних домовленостей, досягнутих сторонами конфлікту ще у вересні 2014 року, але так і не претворенных в життя. Сторони звинувачують у зриві перемир'я один одного.