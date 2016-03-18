ЗМІ оприлюднили переданий лідерам ЄС "список Савченко", Путіна в ньому немає (документ)

Це підтверджує документ, який опублікований Радіо Польща.

Так, в список, озаглавлений "Пропозиції щодо списку осіб, відповідальних за незаконне утримання Надії Савченко", влада України внесла голову ФСБ Росії Олександра Бортнікова, голову СКР Олександра Бастрикіна, керівника Головного слідчого управління СК РФ Олександра Щукіна, російських слідчих, прокурорів і суддів – всього 46 осіб.

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Крім того, як наголошується, українська сторона пропонує ввести санкції стосовно двох громадян України: голови так званої ЛНР Ігоря Плотницького та одного з лідерів "республіки" Валерія Болотова.

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Нагадаємо, Порошенко у Брюсселі передав Шульцу санкційні пропозиції України проти осіб, які фабрикували справу проти Савченко. В санкційний "Список Савченко" увійшли 44 росіянина і 2 українців.