Венеціанська комісія чекає від України внесення змін до закону про люстрацію

Але за умови, що вона відповідає Конституції та європейським стандартам у сфері верховенства права і дотримання прав людини, повідомив президент Венеціанської комісії Джонні Букіккіо, передають "Подробности".

"Ми також вирішили запропонувати важливі поправки до закону щодо, наприклад, факту, що вина має бути доведена, а не передбачатися лише на основі приналежності до певної категорії державних службовців. Всі гарантії справедливого правосуддя повинні дотримуватися. Також люстрація суддів повинна проводитися на основі іншого закону - про відновлення довіри до юстиції, а не закону про люстрацію. Ми запропонували ці поправки", - зазначив він.

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Крім того, Букіккіо розповів, що міністр юстиції погодився надіслати новий варіант закону з поправками Венеціанської комісії, але до сьогодні він не зробив цього.

"Я вже неодноразово говорив - закон у нинішньому вигляді має бути змінений, тому що він не повністю відповідає європейським стандартам та принципу верховенства права. Сам по собі він - не хороший закон. Тому ми рекомендуємо його змінити", - заявив президент Венеціанської комісії.

Також він закликав всі політичні сили в Україні бути відповідальними і виконувати свою роботу зараз, особливо у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко не відкидав можливості внесення змін до закону про люстрацію за наявності зауважень Венеціанської комісії та Конституційного суду України.