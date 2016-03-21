Томбінський засудив зрив заходів ЛГБТ-спільноти у Львові

Як йдеться у заяві представництва Євросоюзу у Facebook, Томбінський засудив напад на ЛГБТ-активістів, які мали намір 19 березня взяти участь у львівському Фестивалі рівності.

"ЄС займає принципову позицію щодо сприяння недискримінації осіб на ґрунті їхньої сексуальної орієнтації та ґендерної приналежності.

Культурні, традиційні та релігійні цінності не можуть слугувати виправданням будь-якої форми дискримінації, включаючи дискримінацію осіб, які належать до ЛГБТІ-спільноти", - заявив Томбінський.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня Львівська міська рада заявила, що вважає недоцільним проведення в місті пішого ЛГБТ-квесту, який на 19 березня анонсували організатори «Фестивалю рівності».

Львівський окружний адмінсуд заборонив проведення ЛГБТ-квесту на площі перед Оперним театром.

Представники співтовариства вирішили провести свою конференцію у готелі «Дністер». Пізніше біля цього готелю зібралися чоловіки у балаклавах, потім через повідомлення про мінування готелю учасників акції було евакуйовано на автобусах правоохоронців. При виїзді від готелю невідомі в балаклавах закидали камінням і петардами автобуси, в яких перебували учасники і організатори фестивалю. Ніхто з них не постраждав.

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За даними правоохоронців, поліція не затримувала людей, які кидали каміння в автобуси, обмежившись профілактичними бесідами.

В українському представництві міжнародної правозахисної організації Amnesty International наголосили, що заяви влади щодо ЛГБТ заохочують праворадикалів до насильницьких дій проти представників спільноти.