Луценко сподівається, що ВР на поточній сесії остаточно ухвалить зміни до Конституції щодо правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу "112".

"В чому наша і моя особиста велика провина перед Україною - це нереформована судова система. Як ви знаєте, в першому читанні зміни до Конституції для тотального перезавантаження цієї системи пройшли. Дуже сподіваюся, що ще до літніх канікул, я буду на цьому особливо наполягати, - парламент проголосував цю Конституцію необхідною конституційною більшістю", - сказав депутат.

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У такому випадку, зауважив він, з 1 вересня "зможемо почати реально чистити суддів, щоб усі ці діячі у мантіях не гвалтували справедливість і законність".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 лютого попередньо схвалила законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".