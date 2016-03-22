Луценко сподівається, що ВР на поточній сесії остаточно ухвалить зміни до Конституції щодо правосуддя
Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко сподівається, що ВР на поточній сесії остаточно ухвалить зміни до Конституції щодо правосуддя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу "112".
"В чому наша і моя особиста велика провина перед Україною - це нереформована судова система. Як ви знаєте, в першому читанні зміни до Конституції для тотального перезавантаження цієї системи пройшли. Дуже сподіваюся, що ще до літніх канікул, я буду на цьому особливо наполягати, - парламент проголосував цю Конституцію необхідною конституційною більшістю", - сказав депутат.
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У такому випадку, зауважив він, з 1 вересня "зможемо почати реально чистити суддів, щоб усі ці діячі у мантіях не гвалтували справедливість і законність".
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 лютого попередньо схвалила законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".