Рада попередньо схвалила зміни до Конституції щодо правосуддя

За це рішення проголосували 244 із 356 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За зміни до Конституції із фракції БПП “за” проголосували: 122 із 138 народних депутати, із фракції “Народний фронт” - 65 із 81. Фракція “Самопоміч” не голосувала в повному складі, а також не голосувала майже в повному складі фракція Радикальної партії, крім депутата Артема Вітка, який свого часу заявив про вихід із фракції, але потім відкликав свою заяву.

Із фракції “Батьківщина” “за” проголосували 13 із 19 народних депутатів. Даний "законопроект підтримала майже в повному складі група “Воля народу” - 18 із 20. Із групи партії “Відродження” “за” підтримали 9 із 23 народних депутатів. Також з «Опозиційного блоку» “за” проголосували лише 2 (Іван Мирний та Михайло Папієв) із 43 народних депутатів.

Із позафракційних “за” проголосували 14 із 49. Серед них, зокрема, Володимир Гройсман, Олександр Герега, Костянтин Жеваго, Павло Кишкар, Андрій Парубій, Сергій Рудик, Олександр Фельдман.

Як відомо, вчора Конституційний Суд дав висновок щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України даного законопроекту.

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Варто зазначити, що цей законопроект доопрацьований. У порівнянні з попереднім законопроектом народним депутатам повернуто право, яке діє і сьогодні щодо можливості висловлення недовіри генеральному прокуророві України.

Всі інші положення ідентичні законопроекту, який уже раніше розглядався парламентом.