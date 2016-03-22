МЗС відреагувало на рішення суду по Савченко: це вирок самій Росії

Міністерство висловило рішучий і категоричний протест у зв'язку з так званим «вироком» так званого «російського суду» про засудження громадянки України, народного депутата, члена Парламентської асамблеї Ради Європи Савченко до 22 років ув'язнення. Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

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«Цей вирок є беззаперечним доказом того, що в сучасній Росії марно шукати справедливості. Коли Росію цікавить політика, вона залишається байдужою до основоположних норм і принципів міжнародного права в сфері захисту прав і свобод людини, власних законів, до гуманності, справедливості та елементарним нормам моралі», - сказано в заяві.

«Неправомірне рішення суду базується на сфабрикованих матеріалах слідства і є вироком не Надії Савченко, а самій Росії, в якій Кремль розчавив справедливість і правосуддя», - наголосили в МЗС України.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що «порушення Росією у такий брутальний спосіб універсальних норм, а також імунітету депутата ПАРЄ є чітким сигналом міжнародній спільноті про неприпустимість потурання основоположних принципів та норм державою, яка є одним із постійних членів Ради Безпеки ООН».

В МЗС заявили, що розглядають цей цинічний судовий фарс також як чергове беззаперечне свідчення зриву виконання Мінських домовленостей Російською Федерацією.

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Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайного скасування цього протиправного, антигуманного рішення та негайного звільнення Савченко. Також українське відомство вимагає звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, які є політичними заручниками та жертвами російської агресії проти України.

«Закликаємо усіх членів міжнародного співтовариства публічно засудити цей злочин та посилити тиск на РФ, щоб примусити Росію зупинити агресію проти суверенітету і територіальної цілісності України, а також проти українських громадян», - наголошується у заяві.

В МЗС України переконані, що всі причетні до фабрикування справи Савченко будуть притягнуті до відповідальності. З цією метою українська сторона продовжить роботу з метою забезпечення підтримки нашими партнерами «списку Савченко», запевнили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також їй присудили Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують у РФ із середини літа 2014 року.