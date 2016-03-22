Російський суд засудив Савченко до 22 років ув'язнення

Такий вирок був оголошений на засіданні. Крім цього, російський суд постановив оштрафувати Надію Савченко на 30 тис. російських рублів за незаконний перетин кордону РФ.

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Зокрема, за звинуваченням у вбивстві російських журналістів суд призначив українці покарання у вигляді 18 років позбавлення волі, за обвинуваченням у замаху на вбивство - 10 років позбавлення волі. Остаточне покарання з урахуванням часткового складання термінів - 22 роки позбавлення волі. Термін покарання рахується з моменту арешту Надії Савченко - 30 червеня 2014 року.

Зазначимо, що суддя закінчив читати вирок після перерви, оголошеної безпосередньо перед оголошенням строку покарання. Причиною цієї перерви став спів Савченко.

Вона співала:

"Ой, судді, судді, ви мої!

Два роки ви мене судили.

Горіла шина, палала

Там наша рота стояла!".

Після цього Савченко вивели із залу.

Після оголошення терміну ув'язнення Надія Савченко почала співати гімн України, який підхопили учасники української делегації, присутні в залі суду. Прес-секретар президента України Святослав Цеголко спробував розгорнути український прапор, проте судові пристави силою вивели його із зали.

Святослав Цеголко був у складі української делегації, яка прибула підтримати українку.

Нагадаємо, російське держзвинувачення вимагало призначити Надії Савченко покарання у вигляді 23 років позбавлення волі і штрафу в 100 тис. руб.

Надія Савченко свою провину категорично заперечує. Вона заявила, що не визнає вирок російського суду і не має наміру його оскаржувати.