Найближчим часом Надія Савченко буде в Україні - нардеп

«Я впевнений, що Надія Савченко найближчим часом буде в Україні. Абсолютно впевнений в цьому. Чому? Українська дипломатія на чолі з Президентом досягла того, що питання Надії Савченко піднімається усіма лідерами серйозних країн світу. Такого ще ніколи не було. Вперше в історії новітньої Росії всі країни світу, весь Європейський Союз - і Єврокомісія від імені всіх країн ЄС, і Європейська Рада, і США, і Канада - висловили не просто якесь занепокоєння, а категоричне несприйняття цього судилища і вимогу звільнити Надію», - цитує Гончаренка 5 канал.

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За його словами, Україна дипломатично загнала в кут Російську Федерацію у справі Савченко.

«Друге, що українська влада вже зробила: Президент запропонував вихід з ситуації, а саме обмін на російських ГРУшників. Це обмін, на який, я сподіваюся, має піти Російська Федерація. Тобто ми не лише загнали їх в кут дипломатично, але ми даємо їм і вихід з ситуації, а саме здійснити цей обмін. Путін може сказати своїм громадянам, що ми своїх визволяємо, тому ту «бандерівку» відпускаємо. Тобто все, що можна зробити по-людськи і по-дипломатичному, Україна зробила для того, щоб Надію визволити», - наголосив нардеп.