Президент Латвії засудив незаконний вирок Савченко і закликав Росію звільнити її - посол

03:45, 23 березня 2016
Політика
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Президент Латвії Раймондс Вейоніс засудив незаконний вирок російського суду українській льотчиці, народному депутату Надії Савченко і закликав Росію звільнити її.

REUTERS

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Латвії Євген Перебийніс.

"Президент Латвії Раймондс Вейоніс засудив незаконний вирок Надії Савченко і закликав Росію #FreeSavchenko", - зазначив він.

Також із рішучим засудженням вироку та незаконного утримання в Росії Надії Савченко виступив прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучинскіс.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

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Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

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