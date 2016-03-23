Президент Латвії засудив незаконний вирок Савченко і закликав Росію звільнити її - посол

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Латвії Євген Перебийніс.

"Президент Латвії Раймондс Вейоніс засудив незаконний вирок Надії Савченко і закликав Росію #FreeSavchenko", - зазначив він.

Президент Латвії Раймондс Вейоніс засудив незаконний вирок Надії Савченко і закликав Росію #FreeSavchenkohttps://t.co/OJqyUiL9eE — Yevgen Perebyinis (@YPerebyinis) March 22, 2016

Також із рішучим засудженням вироку та незаконного утримання в Росії Надії Савченко виступив прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучинскіс.

Прем'єр Латвії Маріс Кучинскіс рішуче засудив вирок та незаконне утримання в Росії Надії Савченко #FreeSavchenkohttps://t.co/tet1QPLBeS — UKR Embassy in LVA (@UKRinLatvia) March 22, 2016

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

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Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.