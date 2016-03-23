Україна ініціює дебати у справі Савченко на квітневій сесії ПАРЄ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі БПП.

“Щойно ініціював термінові дебати по справі Савченко на квітневій сесії ПАРЄ. Сподіваюсь, Бюро Асамблеї їх затвердить”, – повідомив Ар’єв.

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Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко та її захист звинувачення відкидають і підтверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.