Україна ініціює дебати у справі Савченко на квітневій сесії ПАРЄ
Голова української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи, народний депутат фракції партії “Блок Петра Порошенка” Володимир Ар’єв ініціює терміновий розгляд питання засудження російським судом української льотчиці та народного депутата Надії Савченко на квітневій сесії ПАРЄ.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі БПП.
“Щойно ініціював термінові дебати по справі Савченко на квітневій сесії ПАРЄ. Сподіваюсь, Бюро Асамблеї їх затвердить”, – повідомив Ар’єв.
Читайте такожНайближчим часом Надія Савченко буде в Україні - нардеп
Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.
Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».
Савченко та її захист звинувачення відкидають і підтверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.
Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.