Уряд планує направити на розгляд РНБО санкційний "список Савченко"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, зокрема, зазначив, що необхідно затвердити проект розпорядження про застосування і розширення персональних, спеціальних і економічних та інших обмежувальних заходів, причетних до протиправних дій стосовно незаконно засудженої в Росії української льотчиці та народного депутата Надії Савченко.

Клімкін зазначив, що це додатковий список до того, що вже був затверджений раніше РНБО.

Читайте такожПорошенко обговорив з Байденом вирок російського суду щодо Савченко

За його словами, після відповідного схвалення це рішення буде направлено на розгляд РНБО.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що звернеться до президента, щоб невідкладно скликати засідання та затвердити санкційний "список Савченко". На що Клімкін уточнив, що "вже є відповідна домовленість (щодо засідання РНБО з цього приводу)".