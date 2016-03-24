Шокін заборонив ГПУ передавати справи до антикорупційних відомств - активіст (документ)

Про це написав глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін в своєму блозі на "Українській правді".

"Іскри з кабінету розлітаються підрозділами генпрокуратури у вигляді конкретних ЦУ: справи, що їх витребовують Антикорупційне Бюро та Спец. антикорупційна прокуратура – не віддавати", - зазначив він,

За словами Шабуніна, в ГПУ опублікували 10 підстав, чому НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не можуть подавати заявки та розслідувати справи.

"Разнарядка Генпрокурора містить перелік з 10 пунктів законодавства, якими мають послуговуватися прокурори для офіційної відмови у передачі справ до Бюро або Спец.Прокуратури. Тут є аргументи на будь-який прокурорський смак – від перекручування до красивої маніпуляції", - написав він.

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Так, згідно з документами, йдеться про те, що закон нібито не наділяє директора НАБУ правом витребувати кримінальні провадження.

"Твердження, підписані Шокіним, що "закон не надає права Директору НАБу витребовувати провадження та не вказує працівників НАБу, які мають таке право" – правове невігласвто та маніпуляція", - зазначив Шабунін.

Також у документі стверджується, що директор і працівники НАБУ нібито не мають підстав для доступу до матеріалів кримінального провадження.

При цьому Шабунін зазначає, що ч.5 ст. 216 КПК дозволяє детективам розслідувати в разі потреби будь-яке кримінальне провадження.

Активіст також повідомив, що Шокін вирішив доповнити своїми рознарядками кримінальний кодекс.

"Шокін уточнив, що не тільки генпрокурор може вирішити спір про підслідність, але й виконуючий обов'язки!! Такої норми в КПК немає!" - заявив Шабунін.

Активіст стверджує, що це розпорядження Шокіна з'явилося після наради в главку, де керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький намагався виробити разом з першим заступником генпрокурора Юрієм Севрук конкретний порядок витребування кримінальних проваджень та строків, що автоматично зняло б усі питання.

"Натомість "генерали" з Різницької вирішили всіх пошити в дурні", - написав Шабунін.