Сакварелідзе поскаржився на "чистки" в Генінспекції
Двом співробітникам Генеральної інспекції ГПУ вручили повідомлення про звільнення.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе.
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"Широкомасшабний наступ на нашу команду і мета генпрокурора знести з поверхні землі Генінспекцію у прогресі. Сьогодні вже двом нашим працівникам вручили повідомлення про звільнення!" - йдеться в його повідомленні.
Широкомасшабное наступ на нашу команду і мета Генпрокурора знести з поверхні землі Генинспекцию в прогресі. Сьогодні вже двом нашим працівникам вручили повідомлення про звільнення!Опубліковано Davit Sakvarelidze23 березня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, раніше Сакварелідзе повідомив, що за 4 місяці проти працівників з його команди Генпрокуратура порушила близько семи кримінальних проваджень.
Потім він оприлюднив документи, що підтверджують відкриття кримінальних справ проти його команди.