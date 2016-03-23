Сакварелідзе поскаржився на "чистки" в Генінспекції

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе.

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"Широкомасшабний наступ на нашу команду і мета генпрокурора знести з поверхні землі Генінспекцію у прогресі. Сьогодні вже двом нашим працівникам вручили повідомлення про звільнення!" - йдеться в його повідомленні.

Широкомасшабное наступ на нашу команду і мета Генпрокурора знести з поверхні землі Генинспекцию в прогресі. Сьогодні вже двом нашим працівникам вручили повідомлення про звільнення! Опубліковано Davit Sakvarelidze23 березня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сакварелідзе повідомив, що за 4 місяці проти працівників з його команди Генпрокуратура порушила близько семи кримінальних проваджень.

Потім він оприлюднив документи, що підтверджують відкриття кримінальних справ проти його команди.