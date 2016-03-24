ЗМІ з'ясували, що може стати каменем спотикання для призначення Яресько прем'єром

Тепер депутатам потрібно зробити швидкий вибір, йдеться у статті "Нового времени".

У Раді повинні обрати: або Гройсман, який навряд чи створить уряд реформаторів, або Яресько, у якої немає підтримки у ВР, але є прихильність суспільства, зовнішніх інвесторів і великих міжнародних інститутів, а також бажання створити уряд технократів.

Крім того, є й третій варіант: якщо фракції не домовляться, біля керма виконавчої влади затримається Яценюк з усіма колишніми проблемами — млявими реформами і скандалами із сірими кардиналами, які намагаються впливати на уряд і контролювати держкомпанії.

У "Самопомочі" називають призначення Гройсмана на посаду прем'єра найбільш реальним сценарієм розвитку подій. За запевненнями низки депутатів з різних фракцій, спікер вже фактично зібрав під свою кандидатуру голоси у залі ВР.

Яресько — антипод Гройсмана, причому практично у всьому. Поки нинішній спікер фракції БПП і НФ вели переговори про долю уряду, навіть у загальних рисах не уточнюючи ключових напрямів його роботи, Яресько окреслила основні принципи своєї роботи.

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У заяві вона вказала, що члени технократичного уряду повинні бути нетерпимими до корупції та політичного втручання, не намагатися будувати політичну кар'єру, реалізовувати угоди між Україною та ЄС, а також програми МВФ.

На думку експертів, саме підтримка Ради може стати каменем спотикання для нинішнього міністра фінансів. Вона, будучи ефективним менеджером, погано розуміє хитросплетіння у парламенті і не хоче в них розбиратися, упевнений політолог Володимир Фесенко.

Зібрати під її кандидатуру більшість буде складно. Зате у неї є серйозна громадська підтримка: за Яресько виступають авторитетні економісти й експерти.

Кадровий склад команди прем'єра-технократа невідомий — Яресько не поспішає розкривати карти. Хоча, за словами джерела НВ в АП, вона вже майже зібрала команду: 70 % учасників — це не відомі люди, а технократи.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 25 березня 2016 року.