ЗМІ з'ясували, що може стати каменем спотикання для призначення Яресько прем'єром
Міністр фінансів Наталія Яресько довгий час заперечувала прем'єрські амбіції, але на днях заявила про готовність сформувати технократичний уряд.
Тепер депутатам потрібно зробити швидкий вибір, йдеться у статті "Нового времени".
У Раді повинні обрати: або Гройсман, який навряд чи створить уряд реформаторів, або Яресько, у якої немає підтримки у ВР, але є прихильність суспільства, зовнішніх інвесторів і великих міжнародних інститутів, а також бажання створити уряд технократів.
Крім того, є й третій варіант: якщо фракції не домовляться, біля керма виконавчої влади затримається Яценюк з усіма колишніми проблемами — млявими реформами і скандалами із сірими кардиналами, які намагаються впливати на уряд і контролювати держкомпанії.
У "Самопомочі" називають призначення Гройсмана на посаду прем'єра найбільш реальним сценарієм розвитку подій. За запевненнями низки депутатів з різних фракцій, спікер вже фактично зібрав під свою кандидатуру голоси у залі ВР.
Яресько — антипод Гройсмана, причому практично у всьому. Поки нинішній спікер фракції БПП і НФ вели переговори про долю уряду, навіть у загальних рисах не уточнюючи ключових напрямів його роботи, Яресько окреслила основні принципи своєї роботи.
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У заяві вона вказала, що члени технократичного уряду повинні бути нетерпимими до корупції та політичного втручання, не намагатися будувати політичну кар'єру, реалізовувати угоди між Україною та ЄС, а також програми МВФ.
На думку експертів, саме підтримка Ради може стати каменем спотикання для нинішнього міністра фінансів. Вона, будучи ефективним менеджером, погано розуміє хитросплетіння у парламенті і не хоче в них розбиратися, упевнений політолог Володимир Фесенко.
Зібрати під її кандидатуру більшість буде складно. Зате у неї є серйозна громадська підтримка: за Яресько виступають авторитетні економісти й експерти.
Кадровий склад команди прем'єра-технократа невідомий — Яресько не поспішає розкривати карти. Хоча, за словами джерела НВ в АП, вона вже майже зібрала команду: 70 % учасників — це не відомі люди, а технократи.
Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 25 березня 2016 року.