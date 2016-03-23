ЗМІ з'ясували, що може очікувати Україну після приходу "уряду технократів" на чолі з Яресько

Вона фактично підтвердила, що Порошенко та Яценюк пропонували їй очолити Кабмін і представити власний план дій, передає "Українська правда".

У повідомленні міністр фінансів також назвала п'ять принципів роботи майбутнього технократичного уряду: йдеться про репутацію урядовців, нетерпимість до корупції, аполітичність, реалізація Угоди про асоціацію з ЄС та програми МВФ, а також досвід реформування та управління організаціями.

Тепер, як йдеться у розслідуванні видання, керівництву держави доведеться викручуватися з незручної ситуації, в яку вони самі себе завели. Крім того, співрозмовники УП в оточенні президента запевняють, що кандидатуру Яресько підтримують західні партнери, зокрема, США.

Родзинка технократичного прем’єра разом з технократичним Кабінетом міністрів – це тимчасовість. Технократичні уряди виконують роль рятівного кола і працюють до того моменту, поки не буде сформований партійний уряд, наголошує видання. Подібний Кабмін повинен формуватися виключно за професійними критеріями, а не за партійними квотами, як це відбувається в українських реаліях.

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В ідеалі після непопулярних реформ члени технократичного уряду не мають претендувати на будь-які посади в країні. Це важливо, щоб міністри працювали не заради власного рейтингу, а заради впровадження болісних, але необхідних реформ.

Звідси можна зробити висновок, що ідея "уряду технократів" в Україні несе в собі кілька серйозних загроз.

Перше – це неготовність до змін владних еліт.

Ні в президентській, ні в прем’єрській командах не готові відмовитися від державних потоків. Так само там залишається бажання втручатися в роботу "хлібних" міністерств і призначати власних людей.

Друге – радикалізм і популізм. На жаль, популістична риторика збирає дедалі більше прихильників в суспільстві. Критика конкурентів технократів вдарить як по уряду, який приречений бути непопулярним, так і по рейтингу президента, який буде відповідальним за призначення технократичного прем’єра.

Третє – в команді президента визнають, що технократичний уряд – це ненадовго. Максимум – на дев’ять місяців. Рано чи пізно у міністрів виникне конфлікт з депутатами через просування непопулярних законопроектів, за які повинен буде голосувати парламент.

Наталія Яресько зазначила, що економічні реформи вже пройшли наші європейські колеги. Їхній досвід показує, що реформи – це далеко не "солодка цукерка" , а скоріше "гірка пігулка" для суспільства. Проте наголошується, що згодом ця гіркота може трансформуватися у солодкий присмак.