Ляшко заявляє, що "БПП" і "Народний фронт" хочуть створити коаліцію на двох і залучити "тушок"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам перед початком наради лідерів фракцій парламенту з головою ВР Володимиром Гройсманом.

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"За останньою інформацією, наші славні фракції "Блоку Петра Порошенко" і "Народного фронту" хочуть робити коаліцію на двох... на двох у них 216 голосів. Конституція, стаття 83, передбачає, що коаліцію створюють фракції, більшість від конституційного складу. Отже, хочуть робити коаліцію на двох разом з "тушками", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що таке формування коаліції стане "шляхом до узурпації влади".

"Так робив Янукович у квітні 2010 року, отримавши замовне рішення Конституційного суду про те, що "тушки" можуть формувати коаліцію разом з депутатськими фракціями", - додав депутат.

На думку Ляшка, "БПП" і "Народний фронт" "схиляються до того, щоб "робити коаліцію на двох", через умови Радикальної партії, які вона вимагає записати в коаліційній угоді. Він зазначив, що мова йде про вимоги передбачити в коаліційній угоді відмову від особливого статусу для Донбасу, заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення і відмову від підвищення пенсійного віку.

Ляшко також зазначив, що його фракція буде голосувати за того кандидата в прем'єри, який запропонує програму дій, що буде співпадати з їх поглядами.

Крім того, відповідаючи на питання, чи відбудеться 29 березня в парламенті голосування за прем'єра, Ляшко висловив думку, що "не буде у вівторок нічого, тому що я бачу, як всі "любі друзі" між собою намагаються домовитися по ночах, це надзвичайно важкий процес, тому ми наполягаємо на тому, щоб ці переговори винести з Адміністрації президента, де вони тривають до 4-5 ранку".