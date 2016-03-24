Сакварелідзе розповів про співпрацю із США після "зникнення" $2 мільйонів на реформи в ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального прокурора України, прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, на сьогодні ніхто ні його, ані посла США в Україні з приводу виділення грошей та їх подальшої долі не допитував.

«Ця ситуація жодним чином не дискредитує нашу команду, вона дискредитує імідж України. Американська сторона досі готова фінансувати окремі напрями, але оскільки у них з'явилися певні питання і сумніви, пов'язані з репутацією, з корумпованістю нашого інституту (Генпрокуратури — УНІАН), який досі не очищений, ця програма зупинилася», - сказав Сакварелідзе.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко заявив, що у ГПУ надійшло звернення народних депутатів України, які зацікавилися питанням використання грошей, які були направлені в Україну американськими, європейськими партнерами на проведення реформи органів прокуратури.

«Поки що ми нікого не звинувачуємо... Мова йде про різні суми, одна сума – близько 200 тис. доларів, інша – близько 2 млн доларів», - уточнив прокурор.