Сакварелідзе заявив, що у "зникненні" $2 мільйонів на реформування прокуратури запідозрили його команду

Заступник генпрокурора і прокурор Одеської області Давід Сакварелідзе вважає, що розслідування факту розкрадання американських коштів, які виділялись на реформування прокуратури, є спробою дискредитувати його команду. Проте він готовий прийти на допит до ГПУ. Про це Сакварелідзе заявив у ефірі Нromadske.tv.

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"Виявляється, те, що завадило Шокіну реформувати прокуратуру — це 2 мільйони доларів, які пропали. Це вже 8 або 9 справа, яка реєструється проти нашої команди. Основна частина нашої роботи зараз паралізована", — сказав він.

Сакварелідзе додав, що його команда не мала доступу до виділених США коштів на реформи прокуратури.

"Я дивувався, коли мене запитували: Давид, а де гроші, чому вони не на нашому рахунку? Я говорив, що вони і не повинні бути на нашому рахунку. Є проект, і вони фінансують цей проект", — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ відкриє кримінальне провадження за фактом розкрадання 2,2 мільйона доларів, виділених США та ЄС на реформу органів прокуратури.

Раніше Давид Сакварелідзе також заявив, що за 4 місяці проти працівників з його команди Генпрокуратура порушила близько семи кримінальних проваджень.