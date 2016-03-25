СБУ привітала колишніх колег в окупованому Криму з "днем зрадника" (відео)

Його герої - колишні співробітники головного управління СБУ в АР Крим, які зрадили присязі й перейшли на службу до лав ФСБ Росії.

"25 березня - професійне свято співробітників Служби безпеки України, які самовіддано протистоять агресії Російської Федерації. Але є співробітники, які у відповідальний для нашої країни час зрадили військовій присязі та перейшли на бік ворога", - йдеться в описі до відео.

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У ролику з'являється низка прізвищ та облич зрадників ще під час їхньої служби до окупації півострова.

Далі на відеоуривках з'являються колишні співробітники СБУ вже на службі у ФСБ РФ. Зокрема, їх показують під час обшуків кримськотатарського каналу ATR, переслідувань членів Меджлісу, обшуків будинків мешканців окупованого Криму.

В СБУ зазначають, що це лише частина зрадників, проте у відомстві пам'ятають всіх.