Полторак розповів, скільки українських військових залишилися вірні присязі під час окупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак сказав на урочистих заходах з нагоди відзначення Дня Національної гвардії України.

"Коли розпочалася агресія проти України, внутрішні війська, а потім Національна гвардія були першими, хто став на захист. Я пам'ятаю, коли ми починали тільки формувати, коли ми починали вести бойові дії, дуже було важко. Сьогодні вже не усі пригадують як ми виходили з Криму. І внутрішні війська вийшли з честю і достоїнством. 60% особового складу вийшли разом зі своїм командиром і пішли за ним, і повернулись до України", - заявив Полторак.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.