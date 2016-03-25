Підготовка до нових атак у районі Авдіївки: бойовики "стікаються" під Ясинувату

Російські найманці підтягнули до трьох тисяч особового складу під Ясинувату, передає ТСН.

Зазначається, що метою бойовиків є авдіївська промзона. Бойова активність під Авдіївкою зростає вночі, найманці обстрілюють промзону із артилерії. Найімовірніше, що бойовики готуються до нових атак.

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Інформація про поранених українських військових не точна – від 13 до 17 бійців за два дні боїв. Двоє вояків тяжко поранені.

Напередодні українські військові захопили дві військові вантажівки бойовиків, які останні покинули на полі бою.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики зосереджують усі свої зусилля біля Авдіївки, нарощуючи там бойову міць для того, щоб можна було якнайшвидше повернути під контроль ділянку траси Горлівка-Донецьк.