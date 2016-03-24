Відкинути ЗСУ від траси Горлівка-Донецьк: волонтер розповів, навіщо терористи наростили сили у районі Авдіївки

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив голова громадського об'єднання "Волонтерська група "Патріот" Олег Котенко.

"Авдіївська промзона – це те місце, звідки наші Збройні Сили завдають ударів по трасі Горлівка-Донецьк, яка є безпосередньо для бойовиків життєво важливою артерією, яку наразі ми перекрили. По цій трасі йде рух бойової техніки. Наразі ми тримаємо під щільним контролем цю ділянку, і тому бойовики зосереджують усі свої зусилля, нарощуючи там бойову міць для того, щоб можна було якнайшвидше повернути під контроль цю ділянку дороги", - зазначив він.

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За словами волонтера, ОБСЄ не може зафіксувати у цій зоні обстріли бойовиків із важкої зброї, тому що вони стріляють здебільшого вночі, коли місія відсутня на цій території.

"Обстріли йдуть зі 100-мм, 120-мм зброї здебільшого вночі - в той момент, коли місія ОБСЄ там не присутня. Тому в цьому випадку ОБСЄ фіксує тільки те, що відбувається вдень. Вже ввечері ОБСЄ там немає, тому вони не можуть зафіксувати той самий обстріл. Те, що там дійсно багато танків, і більш важкого озброєння - це однозначно. У районі Ясинуватої вже зосереджений такий міцний кулак для того, щоб вжити всіх заходів і відбити ось цю ділянку дороги, про яку говорив", - зауважив Котенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донбасі у районі промислової зони Авдіївки бойовикипочали активний наступ на позиції бійців АТО.

Згодом з'явилося відео запеклого нічного бою у промзоні Авдіївки.