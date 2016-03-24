Відкинути ЗСУ від траси Горлівка-Донецьк: волонтер розповів, навіщо терористи наростили сили у районі Авдіївки
Бойовики зосереджують усі свої зусилля біля Авдіївки, нарощуючи там бойову міць для того, щоб можна було якнайшвидше повернути під контроль ділянку траси Горлівка-Донецьк.
Про це в ефірі "5 каналу" повідомив голова громадського об'єднання "Волонтерська група "Патріот" Олег Котенко.
"Авдіївська промзона – це те місце, звідки наші Збройні Сили завдають ударів по трасі Горлівка-Донецьк, яка є безпосередньо для бойовиків життєво важливою артерією, яку наразі ми перекрили. По цій трасі йде рух бойової техніки. Наразі ми тримаємо під щільним контролем цю ділянку, і тому бойовики зосереджують усі свої зусилля, нарощуючи там бойову міць для того, щоб можна було якнайшвидше повернути під контроль цю ділянку дороги", - зазначив він.
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За словами волонтера, ОБСЄ не може зафіксувати у цій зоні обстріли бойовиків із важкої зброї, тому що вони стріляють здебільшого вночі, коли місія відсутня на цій території.
"Обстріли йдуть зі 100-мм, 120-мм зброї здебільшого вночі - в той момент, коли місія ОБСЄ там не присутня. Тому в цьому випадку ОБСЄ фіксує тільки те, що відбувається вдень. Вже ввечері ОБСЄ там немає, тому вони не можуть зафіксувати той самий обстріл. Те, що там дійсно багато танків, і більш важкого озброєння - це однозначно. У районі Ясинуватої вже зосереджений такий міцний кулак для того, щоб вжити всіх заходів і відбити ось цю ділянку дороги, про яку говорив", - зауважив Котенко.
Раніше УНІАН повідомляв, що на Донбасі у районі промислової зони Авдіївки бойовикипочали активний наступ на позиції бійців АТО.
Згодом з'явилося відео запеклого нічного бою у промзоні Авдіївки.
Ночной бой на авдеевской промзоне
Сегодня ночью авдеевская промзона оказалась в оперативном окружении500 м грунтовки, связывающей город и промзону простреливали 152 мм гаубицы. В лесочке, что по бокам - шастали дрг. Проход для резерва был затруднен. Обстрел украинских позиций велся со всех сторон. Работал танк, 120-ые минометы, 152 мм гаубицы, АГС, СПГ, РПГ. Одна из позиций, в районе дач была окружена боевиками. Огневой контакт с противником шел на расстоянии нескольких метров. Чтобы отбить атаку - бойцы вызвали огонь на себя. Вот короткое видео для тех, кто все еще не верит, что в его стране идет война. Полная версия - позднее.Проект «Повернись живим»Приват: 5457 0822 3299 9685 Дейнега ВіталійВсі реквізити і контакти тут: https://goo.gl/FX2wYgОпубликовано Повернись живим 23 марта 2016 г.