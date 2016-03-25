У БПП назвали теми сьогоднішнього термінового з'їзду партії

Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді Олексій Гончаренко.

"Тема з'їзду - поточна політична ситуація, і також розглянемо питання по закону 3700", - сказав він і уточнив, що йдеться про перегляд списку кандидатів у народні депутати. (Відповідним законом передбачено, що з’їзд партії може відкликати кандидатів у народні депутати зі свого списку до визнання їх обраними – УНІАН).

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Крім того, Гончаренко повідомив, що з'їзд відбудеться у партійному офісі, і участь президента у заході не передбачається.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14:00 відбудеться позачерговий з'їзд партії БПП. Серед іншого, на з’їзді планується розглянути кадрові питання щодо призначення в Кабмін і щодо можливих змін у керівництві парламенту.