Партія Порошенка проведе закритий з'їзд
11:06, 25 березня 2016Політика
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Партія БПП "Солідарність" проведе закритий з'їзд.
Упрес-службі не назвали точну дату / solydarnist.org
Про повідомила прес-секретар партії Людмила Обертинська, пише Українська правда.
"Це рішення керівництва. Але, якщо будуть якісь рішення, ми їх відразу опублікуємо", - зазначила вона.
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Разом з тим у прес-службі не назвали точну дату і місце проведення, пояснивши, "що ситуація постійно змінюється".
Тим часом інший співрозмовник у БПП на умовах анонімності повідомив, що з'їзд планують провести у п'ятницю 25 березня.
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