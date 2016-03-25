Партія Порошенка проведе закритий з'їзд

Про повідомила прес-секретар партії Людмила Обертинська, пише Українська правда.

"Це рішення керівництва. Але, якщо будуть якісь рішення, ми їх відразу опублікуємо", - зазначила вона.

Читайте такожТорги за крісло прем’єра: У БПП розповіли про шанси Яресько та Гройсмана очолити Кабмін

Разом з тим у прес-службі не назвали точну дату і місце проведення, пояснивши, "що ситуація постійно змінюється".

Тим часом інший співрозмовник у БПП на умовах анонімності повідомив, що з'їзд планують провести у п'ятницю 25 березня.