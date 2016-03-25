Партія Порошенка проведе закритий з'їзд

11:06, 25 березня 2016
Політика
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Партія БПП "Солідарність" проведе закритий з'їзд.

solydarnist.org

Про повідомила прес-секретар партії Людмила Обертинська, пише Українська правда.

"Це рішення керівництва. Але, якщо будуть якісь рішення, ми їх відразу опублікуємо", - зазначила вона.

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Разом з тим у прес-службі не назвали точну дату і місце проведення, пояснивши, "що ситуація постійно змінюється".

Тим часом інший співрозмовник у БПП на умовах анонімності повідомив, що з'їзд планують провести у п'ятницю 25 березня.

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