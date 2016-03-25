До "списку Савченко-Сенцова" увійшли керівники ФСБ, СК РФ, прокурори та судді - РНБО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

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"У п’ятницю відбулося засідання РНБО, на якому було розглянуто та одностайно підтримано питання застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та інших українських громадян", - наголосили в РНБО.

Так, у відомстві зазначили, що санкції безстроково застосовуються до осіб, які скоїли злочини проти громадян України: Савченко, Сенцова та інших патріотів.

"До списку внесені особи, які причетні до викрадання, незаконного затримання, катування, до фальшування справ, організації та проведення замовних та нікчемних з правової точки зору "вироків" російських судів. Серед осіб, які увійшли до санкційного списку: керівники та працівники ФСБ, слідчого комітету РФ, прокуратури, суддівського корпусу, військові та інші", - йдеться у повідомленні.

Під час засідання президент України Петро Порошенко наголосив, що "Україна ніколи не визнає "вироків" російських судів стосовно незаконно затриманих українських патріотів".

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Також президент доручив розширити санкційний список за рахунок громадян Росії, причетних до переслідування українських громадян, зокрема, кримських татар на тимчасово окупованій території АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням від 23 березня схвалив та вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування обмежувальних заходів до фізичних осіб, які причетні до протиправних дій стосовно Савченко.