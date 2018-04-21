Яким курсом рухатиметься Україна з новим урядом?

Переважна більшість опитаних передбачають у зовнішній політиці України відсутність одного конкретного напрямку, чверть прогнозує проросійський курс, меншість – прозахідний.

Запитання на веб-сайті УНІАН звучить так: “Яким буде зовнішньополітичний курс України після формування уряду?” Станом на 15:30, 9 серпня в опитуванні взяли участь 914 респондентів. Відповіді (сумарно на українсько- та російськомовній версіях сайту) розподілилися таким чином:

“В обох напрямках” – 33,3%.

“Проросійський” – 25,5%.

“Невизначений” – 23%.

“Прозахідний” – 14,4%.

“Не знаю” – 4,4%.

“Свій варіант” – 1,1%

“Інше” – 0,1%.

Таким чином, переважна більшість респондентів – 56,3% (якщо сумувати відповіді “В обох напрямках” та “Невизначений”) – прогнозують відсутність одного конкретного напрямку зовнішньої політики України.

Опитування триває.