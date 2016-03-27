Сакварелідзе поскаржився, що Шокін практично паралізував роботу ГПУ

Робота Генеральної прокуратури практично паралізована.

Про це заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дивився медіа-реакцію Шокіна, яку вже звично озвучував його особистий "спікер". Мене дуже дивує нахабність і впертість системи, її здатність настільки безсовісно і відверто плювати в обличчя суспільству. Сидить цей спікер і безсоромно бреше, при цьому, сам же ще раз підтверджує, що всі наші хлопці зараз поза штатом. Людською мовою це означає, що робота фактично паралізована", - заявив він.

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Сакварелідзе також розповів про обіцянку Шокіна щодо перепризначень працівників у штаті.

"Кажуть, що хлопцям були запропоновані вакансії. Але нікого не бентежить, що їх рапорти на призначення на ці вакансії були підписані мною майже 2 місяці тому і передані Віктору Миколайовичу, який персонально обіцяв мені, що ніяких проблем з переназначениями не буде. Слово він, на мій превеликий жаль, не стримав, та всю мою команду продовжують тримати в підвішеному стані, а пару днів тому, крім усього іншого, почали вручати хлопцям повідомлення про звільнення", - підкреслив він.

Заступник генпрокурора назвав звільнених співробітників "об'єктом помсти Шокіна і його команди".

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"Щодо мого деструктивної та антипрокурорської політичної поведінки, хочу ще раз повторити: я буду захищати правду і всіх тих, хто повірив в нову прокуратуру, до останньої краплі крові. І в будівлі прокуратури, і на вулиці. Якщо комусь це не подобається - можете мене звільнити. Буду навіть радий, якщо в моїй біографії з'явиться такий символічний папірець, що підтверджує правильність моєї громадянської позиції", - резюмував Сакварелідзе.