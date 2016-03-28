Сім'я Януковича "здійснила кроки" по стягненню компенсації з України - ЗМІ

Про це йдеться в заяві старшого сина Віктора Януковича Олександра, передає РБК.

"Мною і батьком недавно були зроблені юридичні кроки для стягнення цих коштів з України", - зазначив він.

Зазначається, що на даний момент Олександр Янукович не може розкривати інформацію про юридичні дії, зроблені по стягненню коштів з України, а також з приводу суми цих коштів, так як ця інформація є конфіденційною.

"Ці питання прокоментують англійські адвокати, як тільки офіційні документи будуть опубліковані судом ЄС", - підкреслюється в заяві.

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Раніше УНІАН повідомляв, що колишній український президент Віктор Янукович вважає, що нинішня влада намагається приховати свої провали шляхом проштовхування закону про конфіскацію його ймовірних офшорних активів.