Янукович прокоментував закон про спецконфіскацію, за яким у нього хочуть забрати активи

04:48, 19 березня 2016
Політика
3741

Колишній український президент Віктор Янукович вважає, що нинішня влада намагається приховати свої провали шляхом проштовхування закону про конфіскацію його ймовірних офшорних активів.

REUTERS

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

"Розмови про "міфічні мільярди" Януковича є не більше, ніж спроба нинішніх політичних невдах відвернути увагу українців від того, що вони привели країну до краху. Політично і економічно", - сказав Янукович у письмових коментарях агентству.

Як зазначає Reuters, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний, що закон дозволить уряду повернути вкрадених Януковичем 50 мільярдів гривень ($1,5 млрд) і використати ці гроші на соціальні і оборонні видатки. У Києві впевнені, що Янукович володіє вкраденими грошима через складну мережу офшорних компаній, розташованих на Кіпрі, Сейшельських островах, Великобританії, Панамі і Белізі.

Читайте такожВ українському Інтерполі розповіли, як Росія блокує екстрадицію Януковича (відео)

Натомість, за словами Януковича, його активи в Україні складалися з одного приватного будинку і 29 млн грн. на банківському рахунку, які вже були конфісковані державними органами. Він додав, що у нього є лист від генерального прокурора України, копія якого була надана Reuters, який підтвердив, що у екс-президента не було банківських рахунків за кордоном.

Також Янукович заявляє, що закон про спецконфіскацію активів проштовхували чиновники, відомі незаконним захопленням приватних активів – таку практику називають "рейдерством".

"Якщо закон буде прийнятий, вищі посадові особи зможуть конфісковувати все, що вони захочуть, у будь-якого українця, без доведення вини чи судового наказу", - сказав Янукович.

Читайте такожУ НФ розповіли, на кого пошириться дія закону про спецконфіскацію

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону про повернення державі коштів та цінностей до вироку суду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter