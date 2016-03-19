Янукович прокоментував закон про спецконфіскацію, за яким у нього хочуть забрати активи

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

"Розмови про "міфічні мільярди" Януковича є не більше, ніж спроба нинішніх політичних невдах відвернути увагу українців від того, що вони привели країну до краху. Політично і економічно", - сказав Янукович у письмових коментарях агентству.

Як зазначає Reuters, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний, що закон дозволить уряду повернути вкрадених Януковичем 50 мільярдів гривень ($1,5 млрд) і використати ці гроші на соціальні і оборонні видатки. У Києві впевнені, що Янукович володіє вкраденими грошима через складну мережу офшорних компаній, розташованих на Кіпрі, Сейшельських островах, Великобританії, Панамі і Белізі.

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Натомість, за словами Януковича, його активи в Україні складалися з одного приватного будинку і 29 млн грн. на банківському рахунку, які вже були конфісковані державними органами. Він додав, що у нього є лист від генерального прокурора України, копія якого була надана Reuters, який підтвердив, що у екс-президента не було банківських рахунків за кордоном.

Також Янукович заявляє, що закон про спецконфіскацію активів проштовхували чиновники, відомі незаконним захопленням приватних активів – таку практику називають "рейдерством".

"Якщо закон буде прийнятий, вищі посадові особи зможуть конфісковувати все, що вони захочуть, у будь-якого українця, без доведення вини чи судового наказу", - сказав Янукович.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону про повернення державі коштів та цінностей до вироку суду.